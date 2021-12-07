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Солид Банк повысил ставку по вкладу «Осенний» до 8% годовых

Российско-японский Солид Банк сообщил о повышении ставки по вкладу «Осенний» до 8 % годовых.

Вклад «Осенний» - традиционный пополняемый вклад Солид Банка: почти весь срок вклада можно вносить дополнительную сумму на вклад, тем самым увеличивая доход. Сумма дополнительных взносов не ограничена!

– Помимо повышенной доходности вклад привлекателен тем, что он относится к классическим «чистым» вкладам, то есть для получения максимальной ставки по вкладу не требуется никаких дополнительных действий, – говорится в сообщении банка.

Условия вклада «Осенний»:

 

  • Сумма: от 50 000 руб.,

  • Срок: 367 дней,

  • Ставка: с 1-ого по 181-ый день – 7,50% годовых, с 182-ого по 267-ой день – 8,00 % годовых,

  • Ежемесячное начисление и выплата процентов,

  • Пополнение – первые 337 дней на неограниченную сумму,

  • Льготное закрытие вклада через 6 мес. с сохранением процентов (8%) за фактический срок нахождения средств на вкладе с 1-ого по 181-ый день,

  • Расходные операции и пролонгация не предусмотрены.

Оставить заявку на вклад можно на сайте банка по ссылке.

Вклад «Осенний» доступен к оформлению во всех офисах Солид Банка: 8 800 775 56 06


/ Сибирское Информационное Агентство /
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