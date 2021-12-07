Сколько россияне тратят на лекарства

Исследовательский холдинг Ромир представляет данные по ежеквартальному индексу аптечки, который демонстрирует динамику доли затрат на медицинские товары.

В третьем квартале 2021 года Индекс аптечки остался на таком же низком уровне, как и во втором квартале, и составил 3,3%. Второй квартал подряд индекс остается самым низким за последние два года.

По сравнению с первым кварталом доля трат на медицинские товары снизилась на 8,3% (0,3 п.п.) во втором квартале. В годовой динамике индекс сократился на 5,7% (0,2 п.п.).

«Основная причина для снижения индекса – более медленная инфляция основных потребляемых населением лекарств по сравнению с другими продуктами повседневного спроса. При этом стоит отметить, что в целом люди стали больше экономить на лекарствах, что тоже сказывается на низких показателях индекса в 2021 году», – отметила Ксения Пайзанская, директор Romir Consumer Scan Panel.