Жители Иркутской области устали от коллег и своих рабочих обязанностей

Служба исследований hh.ru провела опрос (есть у SIA.RU) соискателей из России, а также Иркутской области, и выяснила, что их не устраивает на нынешнем месте работы. В опросе приняли участие более 7,7 тысяч респондентов.

Больше половины жителей Иркутской области основной причиной, которая не устраивает их на текущем месте работы, назвали коллектив (51%), для сравнения, а в целом по России этот показатель ниже, на уровне 48%. На втором месте – рабочие обязанности (43%), на третьем – руководство (32%).

30% работников из Иркутской области не утраивает компания в целом, 29% – зарплата. При этом тех, кого «ничего не устраивает» среди жителей региона 17%, это чуть выше, чем по стране в целом (16%).

Среди других причин неудовлетворённости нынешней работой отмечали график работы, удаленность от дома, отсутствие ДМС и перспектив роста.

Любопытно, что больше всего недовольных среди медиков, они чаще других специалистов отмечали, что их не устраивает коллектив (59%), рабочие обязанности (51%), руководство (44%), также высока их неудовлетворённость заработной платой и компанией (по 37%).

Также большое недовольство коллективом транслируют сотрудники из сфер «туризм, гостиницы, рестораны» (57%) и «информационные технологии» (56%). Зарплатой – представители сферы производства, hr-специалисты. Рабочими обязанностями – сотрудники ресторанно-гостиничной сферы, индустрии развлечений, автомобильного бизнеса и сферы образования. Среди тех, кого «ничего не устраивает», больше всего рабочего персонала и сотрудников сферы закупок.

67% опрошенных жителей Иркутской области подтвердили, что последние шесть месяцев активно ищут работу, 28% думают об этом, но пока не приступали к поиску, а 6% уже нашли новую работу.

«В 2021 году соискательская активность была ниже, чем в предыдущие два года, люди не спешили с поиском работы в условиях неопределенности. Однако, накопленная неудовлетворенность все же проявилась в этом году: летом и осенью 2021 года зафиксирован пик увольнений по собственному желанию. Именно такую причину ухода с работы во 2 квартале назвали 68,6% соискателей из Иркутской области, в третьем – 56%. Это рекордные показатели за всю историю наблюдений службы исследований hh.ru», – комментирует руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь, Лилия Эсауленко.