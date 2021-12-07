Самолет-памятник «МИГ-23» перенесут во двор иркутской школы №21

Планер перевезут с площадки бывшего военного городка, где строят Суворовское училище, сообщили SIA.RU в мэрии.

«В год празднования 60-летия со дня первого полета человека в космос иркутской школе №21 присвоено имя Юрия Гагарина. Именно в ней долгое время преподавала Нина Кондратенкова – первая учительница космонавта. Памятник установят рядом со стадионом. И надеюсь, он станет достойным символом нашей «космической школы» и вклада иркутян в развитие космоса», – рассказал заместитель мэра – председатель комитета по управлению Октябрьским округом администрации города Георгий Комаров.

Транспортировать технику будут в ночь с 11 на 12 декабря. В связи с этим с 23:30 до 2:00 часов в Иркутске ограничат движение по улице Советской. Дорогу перекроют от дома №176«В» до улицы Аэрофлотской, а также по улице Аэрофлотской до дома №120. На это время участок будет отключен от троллейбусной контактной сети.