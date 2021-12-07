Сибирь предлагают разделить на промышленные кластеры

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила разделить Сибирь на промышленные кластеры, сообщает РБК со ссылкой на протокол по итогам совещания о подготовке стратегической сессии по вопросам ускоренного социального-экономического развития Сибирского федерального округа.

По словам Виктории Абрамченко, которая курирует СФО, это могут быть отраслевые кластеры: сельское хозяйство, лес и строительные материалы, нефть и газ, уголь, углехимия, золото и драгоценные металлы, переработка алюминия, медь и электроника.



Абрамченко поручила главе Минэкономразвития Максиму Решетникову при подготовке этой стратегической сессии исходить из опережающего развития Сибири за счет запуска отраслевых кластеров. Должны быть представлены якорные инвестпроекты кластерных инициатив, включая реализацию первоочередных проектов в энергетике, производстве алюминия и лесопромышленном комплексе, а также наращивание выпуска продукции высоких переделов и максимизации добавленной стоимости, снижение капитальных затрат инвесторов на инфраструктуру. Еще одна задача — развитие сети автомобильных и железных дорог, включая расшивку «узких мест» магистральной инфраструктуры, создание мультимодального транспортно-логистического хаба для увеличения грузо- и пассажиропотока Сибири с другими российскими регионами и зарубежными странами, говорится в документе.



В рамках проекта стратегии социально-экономического развития Ангаро-Енисейского макрорегиона Минэкономразвития рассматривается реализация 95 инвестиционных проектов, объединенных в восемь кластеров («Нефть и газ», «Цветные и драгоценные металлы», «Лес и лесопереработка», «Переработка алюминия», «Медь и электроника», «Уголь», «Сельское хозяйство и пищевая промышленность» и «Туризм»), с ориентировочным общим объемом инвестиций порядка 4,4 трлн руб, сообщил РБК представитель министерства.

В августе министр обороны Сергей Шойгу предложил построить в Сибири три-пять научно-промышленных центров с населением от 300 тыс. до 1 млн человек с учетом возможности развития регионов и транспортных путей. «Речь идет не просто о строительстве в тайге новых населенных пунктов, а именно о развитии сибирских макрорегионов и всей страны», – говорил Сергей Шойгу.