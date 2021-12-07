ГСК «Восток Центр Иркутск» получила Золотой Знак «Надёжный застройщик России 2021»

ГСК «Восток Центр Иркутск» награждена Золотым Знаком «Надёжный застройщик России 2021». Ежегодно, начиная с 2016 года, компания удостаивается Золотого Знака за особые достижения в сфере соблюдения законных прав и интересов покупателей жилой недвижимости. Золотой Знак общественного контроля в долевом строительстве «Надежный застройщик России» получают строительные компании, все объекты которых имеют высочайшие показатели надёжности в области соблюдения законных прав и интересов дольщиков. Знак вручается только по результатам гражданского и государственного контроля.



«Восток Центр Иркутск» — девелопер, широко известный в Иркутской области своими проектами. Всего за десять лет работы горожане познакомились с нетривиальным подходом к строительству, полюбили объекты компании и повысили уровень комфорта собственного жилья.

Башня "Небо". Из архива компании

Самым узнаваемыми домами компании стал комплекс «Стрижи» — дома с птичками, появившиеся в Иркутске в 2013 году. В перечень знаковых объектов области вошли самый высокий жилой дом — башня «Небо», «космическая» школа в пос. Молодёжный и 25 гимназия в Иркутске, выполненные в уникальном авторском дизайне. Особо полюбился иркутянам ЖК «Стрижи Сити», дома в форме сердец — их яркие формы прекрасно видны из прилетающих самолётов горожанам и гостям города.

ЖК "Стрижи Сити". Из архива компании

Новая очередь «Квартала Стрижи» вывела девелоперские проекты Иркутска на новый уровень: фонтаны и библиотеки в холлах, обширная картинная галерея, различные типы отделки квартир, богатое разнообразие в ландшафтном дизайне и оформлении дворовой территории — и всё это в полностью сданном доме.

Жилой квартал "Стрижи". Из архива компании

Коллектив «Восток Центр Иркутск» творчески подходит к решению любых неординарных задач, успешно соединяя традиции и новые технологии и формы.