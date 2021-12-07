Новости

Конкурс талантов «XMAS FEST» пройдет в Иркутске

Все вырученные средства с входных билетов пойдут в Благотворительный фонд «Защити жизнь» на помощь людям с онкологическими заболеваниями, сообщили SIA.RU в мэрии.

Всероссийские рейтинговые соревнования артистов проводятся по номинациям:

  • вокал,
  • хореография,
  • театр/хореографический спектакль,
  • театральный жанр (художественное слово, ораторское искусство, театр мод),
  • инструментальный жанр,
  • оригинальный жанр,
  • конкурс джинглов,
  • рэп,
  • конкурс поэтов,
  • киноискусство,
  • фотоискусство,
  • декоративно-прикладное и изобразительное искусство.

Также родители, родственники или друзья смогут передать свой подарок участнику через Деда Мороза, который будет в роли ведущего XMAS FEST.

Участвовать можно очно или дистанционно. Без максимального ограничения по возрасту. Фестиваль пройдёт 6 января 2022 года в Доме национальных культур им. Г.Д. Заволокина в Новосибирске (ул. Ельцовская, 5).

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании