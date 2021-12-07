Конкурс талантов «XMAS FEST» пройдет в Иркутске

Все вырученные средства с входных билетов пойдут в Благотворительный фонд «Защити жизнь» на помощь людям с онкологическими заболеваниями, сообщили SIA.RU в мэрии.
Всероссийские рейтинговые соревнования артистов проводятся по номинациям:
- вокал,
- хореография,
- театр/хореографический спектакль,
- театральный жанр (художественное слово, ораторское искусство, театр мод),
- инструментальный жанр,
- оригинальный жанр,
- конкурс джинглов,
- рэп,
- конкурс поэтов,
- киноискусство,
- фотоискусство,
- декоративно-прикладное и изобразительное искусство.
Также родители, родственники или друзья смогут передать свой подарок участнику через Деда Мороза, который будет в роли ведущего XMAS FEST.
Участвовать можно очно или дистанционно. Без максимального ограничения по возрасту. Фестиваль пройдёт 6 января 2022 года в Доме национальных культур им. Г.Д. Заволокина в Новосибирске (ул. Ельцовская, 5).