Конкурс талантов «XMAS FEST» пройдет в Иркутске

Все вырученные средства с входных билетов пойдут в Благотворительный фонд «Защити жизнь» на помощь людям с онкологическими заболеваниями, сообщили SIA.RU в мэрии.

Всероссийские рейтинговые соревнования артистов проводятся по номинациям:

вокал,

хореография,

театр/хореографический спектакль,

театральный жанр (художественное слово, ораторское искусство, театр мод),

инструментальный жанр,

оригинальный жанр,

конкурс джинглов,

рэп,

конкурс поэтов,

киноискусство,

фотоискусство,

декоративно-прикладное и изобразительное искусство.

Также родители, родственники или друзья смогут передать свой подарок участнику через Деда Мороза, который будет в роли ведущего XMAS FEST.

Участвовать можно очно или дистанционно. Без максимального ограничения по возрасту. Фестиваль пройдёт 6 января 2022 года в Доме национальных культур им. Г.Д. Заволокина в Новосибирске (ул. Ельцовская, 5).