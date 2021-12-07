Иркутянка победила в конкурсе «Молодой предприниматель России»

Перспективные бизнес-проекты отобраны из 43 регионов России, сообщили SIA.RU в администрации области.

Первое место в номинации «Самозанятые» заняла предприниматель из Иркутской области Дарья Олейник из Усть-Илимска с проектом по мыловарению и созданию уходовой косметики «Мастерская «Мыльный Дар».

Также от Иркутской области в финал прошли еще три человека.

Это индивидуальный предприниматель Даниил Захарченко из Иркутска с проектом «Uniroom» – многопрофильная строительно-производственная компания; индивидуальный предприниматель, глава крестьянско-фермерского хозяйства Никита Россов из Иркутского района с проектом «Сыроварня «Милаша» – производство молока и молочной продукции; индивидуальный предприниматель Дарья Шершнёва из Заларинского района с проектом по производству молочной продукции, полуфабрикатов, выпечки «Дарёнка» на семейной ферме.

Конкурс проходил с августа по ноябрь 2021 года, награждение состоялось в Москве. Финалисты посетили мастер-классы представителей IT-сферы по эффективному управлению компанией и продвижению своего продукта онлайн. На нетворкинг-сессии участники получили возможность создать новую базу полезных контактов и улучшить навыки по ораторскому искусству, а также приемы продвижения своего бизнеса при поиске спонсоров.