РУСАЛ запускает десятый благотворительный Новогодний марафон

Производитель алюминия объявляет о старте юбилейного, десятого благотворительного новогоднего марафона «Верим в чудо, творим чудо». Акция пройдёт с 6 по 24 декабря 2021 года и объединит корпоративных волонтёров РУСАЛа из 15 территорий присутствия компании, рассказали SIA.RU в РУСАЛе.

Новогодний марафон проводится с целью поддержки нуждающихся в помощи некоммерческих организаций и социальных учреждений, а также развития культуры добровольчества среди сотрудников компании.

Участие в акции примут корпоративные волонтёры РУСАЛа, в каждом городе они объединятся в команды до пяти человек. Командам предстоит пройти несколько этапов марафона: организовать в подшефных учреждениях праздничные события на свежем воздухе, провести генеральную уборку или сделать ремонт, создать новогоднюю атмосферу – украсить ёлку, залить горку, соорудить снежный городок. Участников также ждут командообразующие и мотивационные задания, которые нужно будет выполнить в специально разработанном мобильном приложении.

По итогам марафона в каждой территории будет определена одна команда-победитель, которая получит главный приз. При финансовой поддержке компании волонтёры смогут установить в подшефном учреждении оборудование для занятий спортом, игровой комплекс, инклюзивную детскую площадку и другие малые архитектурные формы для отдыха и досуга подопечных.

Кроме того, каждый из волонтеров сможет поучаствовать в индивидуальном зачете и получить специальный приз.

«Десятый новогодний марафон РУСАЛа пройдёт в духе времени и совместит в себе разные форматы благотворительных событий. Участники будут творить добрые дела в социальных учреждениях, не контактируя напрямую с их подопечными, и выполнять задания в личном гаджете. А итогом этого предновогоднего соревнования станут 15 новых площадок, которые появятся в подшефных учреждениях благодаря неравнодушию наших волонтёров и финансовой поддержке компании», – сказал директор департамента обеспечения устойчивого развития бизнеса РУСАЛа Рустам Закиев.