Россияне описали свой идеальный Новый год

Сервис Работа.ру провел исследование (есть у SIA.RU) и выяснил, какие активности в новогоднюю ночь делают праздник идеальным, по мнению Россиян.

Идеальный Новый год всегда проходит в кругу семьи по мнению 71% опрошенных жителей России. 17% респондентов отметили, что предпочитают вечеринки с друзьями, а 13% участников исследования мечтают встретить Новый год в путешествии.

6% респондентов указали, что предпочитают работать в праздничную ночь, а 4% любят отмечать праздник в центре города.

8% опрошенных рассказали, что не отмечают Новый год. В варианте «Другое» 3% респондентов чаще всего отмечали, что идеальный праздник для них всегда проходит в компании второй половинки.

На длительные выходные большинство опрошенных (53%) запланировали встречи с родными и друзьями. Четверть респондентов рассказали, что попробуют найти подработку или работу на период праздничных дней, а 24% участников исследования проведут эти дни дома за чтением или просмотром кино в семейном кругу.

Еще 14% участников исследования планируют больше гулять по городу в праздничные дни, 11% респондентов займутся зимними видами спорта, а 10% – изучением новой профессии. Также 5% опрошенных планируют пройти курсы повышения квалификации в новогодние праздники.