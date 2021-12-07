Потребление электроэнергии в Иркутской области в ноябре увеличилось на 8,2%

Потребление электроэнергии в энергосистеме Иркутской области в ноябре 2021 года составило 5379,3 млн кВт•ч, что на 8,2% больше, чем в ноябре 2020 года, сообщает филиал Системного оператора – Иркутское РДУ.

Выработка электроэнергии электростанциями Иркутской области в ноябре 2021 года составила 6083,5 млн кВт•ч, что на 10,3 % больше, чем в ноябре 2020 года. Суммарная выработка тепловых электростанций и электростанций промышленных предприятий Иркутской области за ноябрь увеличилась на 8,1%, составив 1372,1 млн кВт•ч. Выработка гидроэлектростанций увеличилась на 10,9% – до 4711,4 млн кВт•ч.

По итогам одиннадцати месяцев 2021 года потребление электроэнергии в энергосистеме Иркутской области составило 53 235,4 млн кВт•ч, что больше объема потребления за январь – ноябрь 2020 года на 5,7%. Без учета влияния дополнительного дня високосного 2020 года потребление электроэнергии увеличилось на 6,1 %.

Электростанции Иркутской области с начала 2021 года выработали 58 656,4 млн кВт•ч, что на 10,0% больше объема выработки за тот же период 2020 года. Без учета влияния дополнительного дня високосного 2020 года выработка электроэнергии увеличилась на 10,4%. Суммарная выработка тепловых электростанций и электростанций промышленных предприятий составила 9944,8 млн кВт•ч, что на 5,0 % меньше, чем за такой же период 2020 года. Выработка ГЭС увеличилась на 13,7 %, до 48 711,6 млн кВт•ч.

Потребность энергосистемы Иркутской области в электроэнергии покрывалась электростанциями операционной зоны Иркутского РДУ. Избыток электроэнергии, произведенной на территории энергосистемы Иркутской области, передавался по межсистемным линиям электропередачи в смежные энергосистемы. За ноябрь 2021 года переток из энергосистемы Иркутской области составил 704,2 млн кВт•ч, всего с начала года – 5420,9 млн кВт•ч.

Как пояснил директор Иркутского РДУ Дмитрий Маяков, увеличение объема потребления электроэнергии в ноябре 2021 года относительно ноября 2020 года обусловлено увеличением объема электропотребления мелкомоторной нагрузкой, населением, потребителями категории «Прочие», а также увеличением объема электропотребления потребителями, относящихся к категории «Центры обработки данных».