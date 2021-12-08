Законопроект о QR-кодах обсудили в ЗС Иркутской области

В настоящее время коды применяется в разных регионах России, при этом правила их применения отличаются, рассказали SIA.RU в Заксобрании.

Федеральный закон направлен на унификацию применения этих правил и распределение полномочий в этой сфере. При этом предполагается, что меры будут действовать 4 месяца – с февраля по июнь следующего года.

На заседании также выступили представители инициативных групп – Дарья Дорогова, Елена Сафонова и общественница Любовь Аликина, которые высказались против введения QR-кодов. По их мнению, QR-коды разделяют людей. Любовь Аликина также обратила внимание на дороговизну ПЦР-тестов, которые вынуждены регулярно делать за свой счет люди, имеющий медотвод от прививки.

Главный врач Иркутской городской клинической больницы №8 Жанна Есева отметила, что все предлагаемые от коронавируса прививки являются безопасными, многие показатели, которые граждане считают противопоказаниями, в частности, гипертония таковыми не являются.

Общественная палата Иркутской области поддержала изменения в федеральный закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Председатель ОП Владимир Шпрах подчеркнул на заседании штаба, что эффективность вакцинации, как и роль ограничительных мер, в том числе QR-кодов, в мире доказана. При этом, в первую очередь, по его мнению, принимать решение о введении таких мер должны специалисты в этой сфере – эпидемиологи, вирусологи, клинические медицинские специалисты и т.д.

Вместе с тем, Общественная палата подготовила ряд предложений к законопроекту, среди них – уточнение и возможное расширение перечня противопоказаний к прививке, разрешение ввоза и применения на платаной основе сертифицированных иностранных вакцин, утверждение документов, подтверждающих вакцинацию или медотвод для людей, не использующих смартфоны и интернет, содействие в получении QR-кодов жителям отдаленных населенных пунктов, а также ужесточение наказания за подделку и незаконное получение QR-кодов.

Заместитель председателя Общественной палаты Иркутска, кандидат биологических наук Виктор Кузеванов считает, что важно развенчивать мифы, сложившиеся в обществе, из-за распространяя которых рождается недоверие. Так, он пояснил, что вакцина не гарантирует защиты, но на 94-97% снижает риск тяжелого течения болезни. А QR-код не защищает напрямую от заражения вирусом, но позволяет уменьшить скорость и масштаб заражения, что позволяет выиграть время, чтобы система здравоохранения справилась с нагрузкой.

Александр Ведерников рассказал, что законопроект был направлен в муниципальные думы, которые также высказали свое мнение и подготовили предложения. В частности, 35 из 39 направивших свое заключений дум концептуально поддержали законопроект.

Председатель Ассоциации муниципальных образований Иркутской области, мэр Черемхова Вадим Семенов рассказал, что обсуждение законопроекта прошло и на площадке АМО: 31 мэр поддержал законопроект. По мнению Вадима Семенова, все шаги и действия в борьбе с пандемией нужно совершать, опираясь на мнение экспертов. Он также считает целесообразным включить прививку от коронавируса в национальный календарь профилактических прививок.