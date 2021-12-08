Названы самые популярные отрасли в Иркутске

Сервис Работа.ру изучил более 100 тысяч резюме и более 10 тысяч вакансий (исследование есть у SIA.RU), опубликованных в Иркутске и области с начала 2021 года, и выяснил, как меняется рынок труда в регионе.

Наблюдается ежемесячный рост активности работодателей. Число активных компаний, публикующих вакансии для соискателей, в январе – ноябре 2021 года выросло почти в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Количество открытых вакансий в Иркутске и области также стремительно растет: их число превысило показатель января – ноября 2020 года более чем в 4,2 раза.

Активность соискателей в регионе растет медленнее – число новых резюме, опубликованных на сервисе Работа.ру с начала 2021 года, на 16% превосходит аналогичный показатель 2020 года.

«Мы видим, что активность соискателей растет намного медленнее, чем восстанавливается бизнес. Этот тренд характерен для всей страны. Соискатели не спешат активно менять место работы и всё больше ценят стабильность в условиях мировой пандемии коронавируса. Рынок труда становится соискательским, а конкуренция за кадры стремительно растет. Компании вынуждены обращать больше внимания на привлекательность собственного бренда работодателя, улучшать условия труда, а также повышать зарплаты – всё это заметно во всех рабочих отраслях. Этот же тренд активно развивается и в Иркутске. Мы ожидаем, что в следующем году конкуренция за кадры не снизится, а соискатели смогут рассчитывать на еще более привлекательные условия труда», – прокомментировала Анна Хвостова, директор по региональному развитию сервиса Работа.ру.

В 2021 году компании Иркутска чаще всего искали специалистов в отраслях торговли, транспорта и логистики, сферы услуг, офисных служб, строительства и производства.

Соискатели Иркутска и области в январе – ноябре 2021 года чаще искали работу в отраслях транспорта и логистики, офисных служб и бизнес-услуг, сферах торговли и услуг, а также в отрасли строительства.