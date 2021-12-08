«Слата» сообщила о «заморозке» цен на 30% товаров

Сеть супермаркетов «Слата» зафиксировала цены на более 2400 позиций - это около 30% от всего ассортимента. Период «заморозки» цен продлится с 10 декабря по 15 января 2022 года. В данный список вошли те товары, поставщики которых подписали мораторий на рост цен.

Ранее, в 2020 году, сеть супермаркетов «Слата» уже замораживала цены на 100 социально-значимых товаров. Сейчас это обширный список товаров всех категорий, как food, так и non-food. Ассортимент формировался исходя из анализа покупок и спроса у покупателей, а также готовности производителей и поставщиков подписать соглашение.

Как прокомментировал заместитель коммерческого директора ТС «Слата» Сергей Дорохов: «Этот год показывает очень высокую волатильность цен на товары, мы почти ежедневно получаем письма с обоснованием роста цены закупа, в связи с рядом заявленных факторов – это и продолжающийся рост цен на упаковку, и значительное увеличение транспортных тарифов, повышение стоимости ГСМ, затраты на внедрение новых систем контроля, например, «Честный знак» в молочной отрасли, рост цен на зерно, корма для животноводства и на многие другие составляющие себестоимости. Мы, в свою очередь, управляем закупками и распределяем их по возможности таким образом, чтобы максимально снизить рост цен и нагрузку на покупателей. Мы подписали мораторий с поставщиками о фиксировании цен с 10 декабря, в список включены практически все категории товара – от повседневных и необходимых до праздничных».

В этот список вошли и позиций известных и покупаемых брендов, которые приобретают ежедневно – это гречка, рис, масло сливочное и растительное, молоко, хлеб, макароны, молочные продукты. Также, в этом списке товаров можно найти популярный ассортимент к новому году и для приготовления классических новогодних блюд.

В сети подчеркнули, что цена на эти товары повышаться в данный период не будет, а вот снижение возможно, если тот или иной товар попадает под еженедельную акцию в сети супермаркетов. С 10 декабря на полках ряд товаров будут обозначены маркерами «цена заморожена».

– С 1 по 26 декабря в сети действует акция «Счастливый декабрь», совершая покупку от 600 рублей с предъявлением ФрешКарты, покупатель автоматически участвует в розыгрыше. Каждый понедельник можно получить 500 или 1000 бонусов на ФрешКарту. А уже 27 декабря мы разыграем 100, 50 и 25 тысяч бонусов, – поделилась руководитель департамента по связям с общественностью ТС «Слата» Яна Абалымова.