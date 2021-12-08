Райффайзенбанк сделал процесс подачи заявки на открытие счета для малого бизнеса полностью цифровым

Теперь клиенты Райффайзенбанка из сегмента малого и микро бизнеса могут полностью онлайн управлять процессом открытия счета. Предприниматель проходит весь путь от заявки до выбора места и времени встречи с представителем банка в своем личном кабинете в интернет-банке Райффайзен Бизнес Онлайн.

«Мы сделали процесс открытия счета непрерывным для клиента — теперь банк не звонит вам, чтобы договориться о встрече. Вы назначаете её сами онлайн в удобное для себя время. И всё это можно сделать очень быстро, сразу в день подачи заявки. Мы стремимся сделать все сервисы для предпринимателей моментальными. Цифровой банковский продукт должен быстро решать задачу бизнеса и не требовать к себе дополнительного внимания», — отметила Татьяна Полевач, директор офиса Райффайзенбанка в Иркутске.