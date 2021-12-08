РУСАЛ включён в число глобальных поставщиков серебряного уровня по итогам оценки показателей устойчивого развития EcoVadis

Производитель алюминия по итогам оценки практик и стандартов компании в области устойчивого развития получил серебряную медаль EcoVadis – одной из наиболее авторитетных международных организаций по оценке ESG-зрелости компаний, поставляющих продукцию на мировой рынок, рассказали SIA.RU в компании.

РУСАЛ постоянно работает над улучшением своих экологических, социальных и управленческих показателей, внедряя принципы устойчивого развития в деятельность всех структурных подразделений и предприятий. В этом году компания по итогам независимой оценки награждена серебряной медалью EcoVadis, что подтверждает значительный прогресс РУСАЛа в совершенствовании практик устойчивого развития по сравнению с оценкой 2020 года, когда компания была удостоена бронзовой медали. Достигнутый результат ставит РУСАЛ в число 25% лучших компаний-поставщиков на глобальном рынке, прошедших оценку EcoVadis.

EcoVadis является одной из крупнейших и наиболее признанных в мире платформ рейтингов устойчивости бизнеса, проводящей регулярную оценку более чем 75 000 организаций из 160 стран. EcoVadis оценивает политики, действия и отчетность компаний в отношении воздействия на окружающую среду, соблюдения трудовых прав и прав человека, следованию деловой этике и внедрению практик устойчивых закупок. При оценке учитывается не только предоставленная по запросу информация, но также внутрикорпоративные документы. Оценка дополняется скринингом «360 градусов», который охватывает мнения стейкхолдеров (например, НКО, профсоюзов, СМИ). Тем самым методология EcoVadis позволяет определить, насколько эффективно компания интегрировала в свой бизнес и систему управления принципы устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности.

Директор по устойчивому развитию РУСАЛа Ирина Бахтина отметила: «Мы знаем, с каким вниманием наши потребители и партнеры относятся к рейтингу EcoVadis – потому что этот рейтинг и его методология известны, прежде всего, своей бескомпромиссностью и постоянным ужесточением требований. Тем отраднее сознавать, что оценка движения РУСАЛа к наилучшим мировым практикам в области устойчивого развития оказалась столь высокой. Однако мы точно не будем останавливаться на достигнутом: следующая цель нашего алюминиевого гиганта – золото».