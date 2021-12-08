Жители Иркутской области стали чаще обсуждать с родственниками и друзьями проблемы на работе

Служба исследований hh.ru и цифровой медицинский сервис «Доктор рядом», провели опрос (есть у SIA.RU) и выяснили, как жители Сибири, в том числе из Иркутской области, обычно справляются с проблемами на работе.

Больше половины респондентов раньше, как правило, пытались справиться со своими проблемами на работе самостоятельно (56%). Сейчас их число уменьшилось, так поступают только 37%. Зато респонденты значительно стали чаще обращаться за помощью к родственникам (сейчас – 39%, раньше – 18%), к друзьям (сейчас – 26%, раньше – всего 19%), и к коллегам (сейчас – 24%, раньше – 16%).

Те, кто предпочитает делиться с кем-либо своими проблемами на работе, обычно просто ищут утешения и испытывают потребность выговориться (37%), ждут поддержки (23%), реже – ищут совета (15%) или конкретной помощи (7%). 16% вообще ничего не ожидают от таких разговоров.

При этом большинство (51%) говорят, что собеседники их действительно поддерживают и этого достаточно, 16% обычно получают полезный совет, 14% отмечают, что их лишь утешают. 9% недовольны такими беседами, потому что «помощи ни от кого не дождаться», а 1% получают медвежью услугу – им делают хуже, а не помогают. И лишь еще 7% рассказали, что собеседники действительно помогают им решить проблему.