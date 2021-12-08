Каникулы заемщикам потребкредитов хотят сделать постоянными

Введение постоянного механизма кредитных каникул для потребкредитов, – главная новелла документа, который рассматривался на заседании совета в ноябре, сообщают Известия.

Механизм каникул для россиян с потребкредитами заработал в апреле прошлого года в разгар локдауна. Заемщики, которые заразились коронавирусом или потеряли доход в связи с ограничительными мерами, могли подать заявку на полугодовую отсрочку выплат. Фактически в сложный момент на людей, которые прибегли к необеспеченным заимствованиям, распространился механизм ипотечных каникул (действует с 2019 года на постоянной основе).

Но в отличие от ипотечников для заемщиков с необеспеченными кредитами послабления оказались временными – заявки принимались только до 30 сентября 2020-го, то есть действие последних отсрочек закончилось в марте этого года.