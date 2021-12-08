«Клиника счастья» стала самым популярным российским сериалом Иркутской области

Это выявили аналитики онлайн кинотеатра KION по итогам года.

Второе место у иркутян занял детективный триллер «Коса». Расследование серии убийств молодых девушек на Куршской косе. Третье отдали мелодраме «Чиновница» с Викторией Толстогановой.

ТОП-5 зарубежных сериалов у жителей Иркутска выглядит так: «Кости»; «Полярный круг»; «Хороший доктор»; «Воскресший Эртугрул»; «Анатомия страсти».

«Аналитика подтверждает, что иркутяне стали больше, чем год назад смотреть кино и сериалы из дома, по понятным причинам.

Ну а производители в свою очередь под зрителя меняет форматы просмотра, создает новые жанры и сюжеты», – пишет директор МТС в Иркутской области Владислав Божеев.