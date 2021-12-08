Россияне стали спать хуже в 2021 году

Ко Дню любителей поспать AliExpress Россия выяснила, какие факторы влияют на качество сна россиян. Для этого компания провела онлайн-опрос (есть у SIA.RU) 1,6 тысяч респондентов с ResearchMe и узнала, является ли бессонница проблемой для россиян.

В 2021 году мужчины в России стали хуже спать по сравнению с прошлым годом. Доля тех, кто спит в будни менее 6 часов, выросла – 33% против 27% в прошлом году. Кроме того, увеличилось число мужчин с бессонницей из-за тревожных снов (11% против 8% в прошлом году). Женщины в этом году стали чаще просыпаться ночами (32% против 26% в прошлом году). При этом им стало легче вставать по утрам (29% против 34% в прошлом году). Несмотря на общее ухудшение сна, мужчины по-прежнему спят лучше женщин. Про хорошее качество сна рассказал 41% опрошенных мужчин и 26% респонденток.

Россиян мучают новые проблемы – треть опрошенных жалуется на прерывистый и тревожный сон. Другая распространенная причина недосыпания – чуткий сон. Больше трети респондентов отметили, что просыпаются от любого звука. Половина россиян рассказала, что их сон длится от 6 до 8 часов. При этом доля тех, кто недосыпает, выросла на 4 пункта (с 12% до 16%). Всего 7% россиян могут позволить себе долгий сон продолжительностью в 11-12 часов.

Хуже всего спят жители СЗФО и Урала: половина жителей этих регионов отметила, что страдают бессонницей из-за тревожности. При этом СЗФО в 2021 году актуальность проблемы выросла на 7% (с 43% до 50%). 27% респондентов пожаловались, что считают главной проблемой со сном тяжесть утреннего пробуждения. С этим согласны 24% мужчин и 29% женщин. 21% мужчин и 32% женщин продолжают жаловаться на прерывистый сон.

Чаще всего просыпаются ночью в СЗФО, ПФО и на Урале, а вот жителей южных регионов России и регионов Северного Кавказа эта проблема волнуют меньше других. На чуткий сон больше всего жалуются в Сибири. Еще исследование показало, что тяжело просыпаться утром преимущественно молодым людям. Такой ответ выбрал 51% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет против 14% опрошенных старше 55 лет.

Несмотря на хроническое недосыпание, большинство россиян не потратят свободное дневное время на сон. 26% респондентов отдают предпочтение социальным сетям, 24% будут смотреть телевизор или видео на ютуб. 15% россиян пойдут прогуляться, а 10% опрошенных позвонят близким.

Самые популярные способы борьбы с бессонницей в России в 2021 году:

Просмотр фильма перед сном – 29%

Успокоительные травяные чаи – 19%

Прогулка на свежем воздухе – 18%

Снотворные препараты (лекарства) – 18%

Чтение художественной литературы – 14%

В 2021 году почти на 70% выросла популярность приспособлений и гаджетов для сна. Лидеры среди товаров для улучшения качества сна – ортопедические подушки и матрасы. Они помогли 16% россиян. 16% отметили, что им лучше спится на новом постельном белье. Еще россияне отмечают положительный эффект от использования блэкаут-штор, увлажнителей и очистителей воздуха и удобных пижам.

Половина россиян готова потратить на улучшение качества сна сумму до 1 тысячи рублей. Больше трети респондентов (35%) вообще не готовы выделить бюджет на эти цели. 14% могли бы совершить покупку до 5 000 рублей, 5% – от 5 до 30 тысяч единовременно. 1% опрошенных готов потратить на борьбу с бессонницей больше 100 тысяч рублей.

По словам аналитиков AliExpress Россия, популярность товаров для комфортного сна постоянно растет. Например, спрос на ночники-проекторы для сна в ноябре вырос в два раза по сравнению к прошлому году. В этой категории россияне часто выбирают вращающиеся проекторы с теплым светом и меняющимися насадками, а еще ночники с эффектом закатного света. Они готовы отдать за популярные товары от 500 до 2,2 тысяч рублей.

Другая важная категория гаджетов для комфортного сна – трекеры циклов сна. Спрос на них в ноябре вырос в 1,6 раза. Пользователи выбирают устройства в форм-факторе умных браслетов, которые отслеживают все важные жизненные показатели, а еще храп, апноэ и разговоры во сне. Они готовы потратить на такие товары от 1 до 2,8 тысяч рублей.

В полтора раза за год вырос спрос на ортопедические подушки. Россияне чаще всего выбирают товары с наполнением из анатомической пены, которая «запоминает» форму головы и шеи. Они предпочитают модели средней высоты и жесткости стоимостью от 1,2 до 2,6 тысяч рублей.

Спрос на удобные пижамы за год вырос на треть. В этом сегменте популярны комплекты свободного кроя из сатина или льна и теплые модели кигуруми из фланели. Россияне готовы отдать за такие товары от 800 до 4,7 тысяч рублей.