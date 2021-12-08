En+ Group организовала экскурсию для детей по Цесовской набережной

Мероприятие прошло под эгидой Музея истории города Иркутска им. А.М. Сибирякова и станет одним из этапов подготовки детей и подростков к научно-практической конференции «Мой город».

В этом году организаторами конференции впервые заявлена специальная номинация – «Цесовская набережная в истории города Иркутска». Тема позволит по-новому взглянуть на центральную часть города, ранее недоступную иркутянам, однако теперь имеющую все шансы стать центром притяжения активной творческой и спортивной молодежи.

Чтобы помочь ребятам, En+ Group провела для юных краеведов экскурсию по берегу Ангары. С участием историков и гидов, парни и девушки прогулялись по местам основания города, узнали много нового о прошлом набережной и ее будущем, зданиях, располагавшихся в царский и советский периоды, событиях, связанных с ними.

Больше всего детей заинтересовала реконструкция Курбатовских бань и будущий облик Цесовской набережной. Школьники спрашивали, как будет выглядеть проектируемый выдающимся архитектором Кенго Кума, жилой комплекс, который планируется возвести вблизи Цесовской набережной, какими будут общественные пространства.

Заключительная часть научно-практической конференции «Мой город» пройдет с 22 по 24 декабря. Более подробную информацию об участии в ней можно получить на сайте музея: irkmuseum.ru либо по телефонам 710-422 или 201-610. Авторы лучших исследований получат благодарственные письма, а также призы от En+ Group.

Реконструкция Цесовской набережной и строительство ряда объектов, расположенных на прилегающей территории, является очередным крупным инвестиционным проектом En+ Group, реализуемым в Иркутской области. Социальная политика компании, заложенная ее основателем Олегом Дерипаской, предполагает создание современных и комфортных условий для жизни горожан.

После проведения работ по берегоукреплению Цесовская набережная впервые за всю историю будет благоустроена и соединит собой остальные набережные. При этом береговая линия будет одинаково комфортна и интересна для разных категорий и групп граждан.