Тувинская горнорудная компания снизила цены на уголь для населения на 2022 год

Компания установила цену за тонну угля для жителей Республики в 2022 году на 38% ниже рыночной. Решение принято исходя из договоренностей, зафиксированных в Соглашении о социально-экономическом сотрудничестве между Правительством Республики Тыва и ТГРК, подписанном накануне, рассказали SIA.RU в пресс-службе Иркутскэнерго.

Стоимость тонны угля для населения составит 2220 руб. 10 коп. Соглашение также предусматривает снижение цен на уголь для предприятий ТЭК и бюджетно-зависимых организаций республики, при этом топливо будет отгружаться на льготных условиях с отсрочкой платежа.

Также ТГРК взяла на себя дополнительные обязательства по отгрузке социального угля населению. В 2022 году планирует отгрузить в 10 раз больше топлива, чем ранее, что в денежном эквиваленте составит порядка 21 млн руб.

Несмотря на сложные экономические условия (рост цен на МТР, услуги подрядчиков и т.д.) и дополнительную социальную нагрузку ТГРК планирует в 2022 году направить порядка 106 млн руб. на инвестиции и закупку новой горной техники.

Подписанное соглашение также закрепляет объемы отгрузки угля за пределами Тывы, что позволит увеличить налоговые отчисления в республиканский бюджет. Напомним, что главный приоритет Тувинской горнорудной компании – обеспечение бесперебойной и безопасной отгрузки топлива всем потребителям как внутри республики, так и за ее пределами.