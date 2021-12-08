За обеспечение студенческой практики аграрии Иркутской области получили 3,9 млн рублей

Оплачиваемую практику с проживанием на сельскохозяйственных предприятиях Иркутского, Куйтунского, Нукутского и Киренского районов прошел 131 студент ИрГАУ. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.

– Практика на предприятии – один из важных этапов подготовки студента к профессиональной деятельности. Это углубление и расширение его теоретических знаний, формирование практических навыков. В свою очередь, для работодателей это возможность присмотреться к будущим специалистам, найти себе сотрудников, – отметил руководитель регионального минсельхоза.