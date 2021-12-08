Visa и АТБ дарят подарки

В декабре обладатели дебетовых карт Visa от АТБ в рамках акции «Новогодняя» могут получить дополнительный кэшбэк 10% по ряду категорий.

Каждый клиент, оформивший или уже использующий карту Visa «Кошелек», «Большой кошелек», «Валютный кошелёк» или «Кэшбэк карту» АТБ, автоматически становится участником акции и может получить дополнительный кэшбэк 10% в «новогодних» категориях: игрушки и игры, изделия из меха, ювелирные изделия, подарки и сувениры, косметика, бытовая техника и электроника.

«Новый год — это всегда ожидание чуда и волшебства, подарки родным, близким, друзьям и коллегам. Акция «Новогодняя» с дебетовыми картами Visa от АТБ позволит сэкономить на покупках подарков и подготовке к празднику. Акция доступна как постоянным, так и новым клиентам банка», - прокомментировал директор департамента карточных продуктов и лояльности Александр Калинин.

Подробно об условиях Акции