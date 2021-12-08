А-Клуб стал лучшим банком в индустрии private banking и wealth management

А-Клуб взял премию SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021 сразу в трёх номинациях, в том числе, в главной – за «Лучший банк» в стране. А-Клуб удостоился признания за «Лучшее продвижение венчурных инвестиций».

Руководитель А-Клуба Алина Назарова получила награду в специальной номинации «Леди индустрии» от журнала Marie Claire.

Кроме того, Альфа-Банк взял награду как «Лучший российский банк для корпоративных клиентов» за передовые бизнес-решения, профессиональную экспертизу и суперсервис для клиентов.

«Для нас этот год стал очень важным, мы укрепили наше инвестиционное направление, презентовали яркую рекламную кампанию.

Команда А-Клуба выстроила синергичное партнёрство с корпоративным бизнесом банка. Мы предложили клиентам самые современные инструменты и надежные решения для приумножения капитала», — поделилась руководитель А-Клуба Алина Назарова.

SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards – первая в России ежегодная премия для лучших представителей индустрии частного банковского обслуживания, управления большими капиталами и смежных индустрий. Премия учреждена и вручается по аналогии с британской SPEAR’S Wealth Management Awards, которую журнал SPEAR’S UK ежегодно проводит в Лондоне.

А-Клуб – закрытое деловое сообщество Альфа-Банка, предлагающее передовые решения по управлению частным капиталом.