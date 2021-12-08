ВТБ выступил генеральным спонсором выставки «Альбрехт Дюрер. К 550-летию со дня рождения» в Эрмитаже

8 декабря в Николаевском зале Главного музейного комплекса Государственного Эрмитажа открывается монографическая выставка работ Альбрехта Дюрера, приуроченная к 550-летию со дня рождения мастера. Генеральным спонсором проекта стал банк ВТБ. Проведение выставки также поддержала Группа «Россети».

На экспозиции будет представлено более 400 экспонатов из коллекций Государственного Эрмитажа, Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Российской национальной библиотеки, Государственной Третьяковской галереи, Ярославского художественного музея. Кураторы выставки — Светлана Мурашкина и Наталья Сэпман, научные сотрудники отдела западноевропейского изобразительного искусства Государственного Эрмитажа.

Специально к открытию выставки ВТБ инициировал новый междисциплинарный проект — «Музыкальное измерение». Банк предложил объединиться двум своим давним партнерам — Государственному Эрмитажу и коллективу musicAeterna. Так родилась эта художественная коллаборация. Получившийся проект уникален тем, что включает авторские плейлисты к нескольким разделам выставки. Их составляли дирижер Теодор Курентзис и резиденты оркестра. В рамках проекта все желающие смогут услышать подкаст о музыке и изобразительном искусстве и серию лекций, а также принять участие в круглых столах в Доме Радио с участием кураторов выставки и других экспертов. Саундтреки и описания к ним размещены на отдельном сайте http://durer.musicaeterna.org.

«В рамках общебанковской программы „Культурная страна“ ВТБ уже много лет поддерживает Государственный Эрмитаж и коллектив musicAeterna. Совместно с нашими партнерами мы стремимся создавать проекты, направленные на сохранение и развитие культурного наследия, и в этом контексте поиски новых форматов — одна из важных частей этого взаимодействия. Проект „Музыкальное измерение“ — это синергия изобразительного искусства и музыки, объединение идеи одной эпохи в двух воплощениях. Мы хотим, чтобы посетители погрузились в контекст художественных произведений, пережили и осмыслили новый опыт, почувствовали атмосферу, в которой творил мастер. Надеюсь, наш проект привлечет дополнительное внимание к выставке работ Альбрехта Дюрера», — отметила Наталья Кочнева, старший вице-президент банка ВТБ.

«Эразм Роттердамский, якобы, говорил, что Дюрер „оскорбил бы свои произведения, если бы решил внести в них краски“. Дюрер — великий живописец, но гравёр и рисовальщик он — непревзойденный. Про это — выставка, украшенная серией мультимедийных творений, увенчанных замечательной музыкой», — сказал Михаил Пиотровский, генеральный директор Государственного Эрмитажа.

«Мы с большим энтузиазмом приняли предложение наших партнеров из банка ВТБ поучаствовать в проекте „Музыкальное измерение“. Музыка и изобразительное искусство неразрывно связаны друг с другом. И художник, и композитор стремятся к одной цели: разделить со зрителями, слушателями свои чувства, эмоции, ассоциации. Различие лишь в методе самовыражения. Мы рады представить посетителям выставки наше исследование о связи разных видов искусств», — рассказал Теодор Курентзис, дирижер и художественный руководитель musicAeterna.

Работа выставки организована с соблюдением всех необходимых мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, с правилами посещения можно ознакомиться на официальном сайте музея. Посетить экспозицию можно будет до 28 марта 2022 года.