ВТБ выступил генеральным спонсором выставки «Альбрехт Дюрер. К 550-летию со дня рождения» в Эрмитаже

8 декабря в Николаевском зале Главного музейного комплекса Государственного Эрмитажа открывается монографическая выставка работ Альбрехта Дюрера, приуроченная к
На экспозиции будет представлено более 400 экспонатов из коллекций Государственного Эрмитажа, Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Российской национальной библиотеки, Государственной Третьяковской галереи, Ярославского художественного музея. Кураторы выставки — Светлана Мурашкина и Наталья Сэпман, научные сотрудники отдела западноевропейского изобразительного искусства Государственного Эрмитажа.
Специально к открытию выставки ВТБ инициировал новый междисциплинарный проект — «Музыкальное измерение». Банк предложил объединиться двум своим давним партнерам — Государственному Эрмитажу и коллективу musicAeterna. Так родилась эта художественная коллаборация. Получившийся проект уникален тем, что включает авторские плейлисты к нескольким разделам выставки. Их составляли дирижер Теодор Курентзис и резиденты оркестра. В рамках проекта все желающие смогут услышать подкаст о музыке и изобразительном искусстве и серию лекций, а также принять участие в круглых столах в Доме Радио с участием кураторов выставки и других экспертов. Саундтреки и описания к ним размещены на отдельном сайте http://durer.musicaeterna.org.
«В рамках общебанковской программы „Культурная страна“ ВТБ уже много лет поддерживает Государственный Эрмитаж и коллектив musicAeterna. Совместно с нашими партнерами мы стремимся создавать проекты, направленные на сохранение и развитие культурного наследия, и в этом контексте поиски новых форматов — одна из важных частей этого взаимодействия. Проект „Музыкальное измерение“ — это синергия изобразительного искусства и музыки, объединение идеи одной эпохи в двух воплощениях. Мы хотим, чтобы посетители погрузились в контекст художественных произведений, пережили и осмыслили новый опыт, почувствовали атмосферу, в которой творил мастер. Надеюсь, наш проект привлечет дополнительное внимание к выставке работ Альбрехта Дюрера», — отметила Наталья Кочнева, старший вице-президент банка ВТБ.
«Эразм Роттердамский, якобы, говорил, что Дюрер „оскорбил бы свои произведения, если бы решил внести в них краски“. Дюрер — великий живописец, но гравёр и рисовальщик он — непревзойденный. Про это — выставка, украшенная серией мультимедийных творений, увенчанных замечательной музыкой», — сказал Михаил Пиотровский, генеральный директор Государственного Эрмитажа.
«Мы с большим энтузиазмом приняли предложение наших партнеров из банка ВТБ поучаствовать в проекте „Музыкальное измерение“. Музыка и изобразительное искусство неразрывно связаны друг с другом. И художник, и композитор стремятся к одной цели: разделить со зрителями, слушателями свои чувства, эмоции, ассоциации. Различие лишь в методе самовыражения. Мы рады представить посетителям выставки наше исследование о связи разных видов искусств», — рассказал Теодор Курентзис, дирижер и художественный руководитель musicAeterna.
Работа выставки организована с соблюдением всех необходимых мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, с правилами посещения можно ознакомиться на официальном сайте музея. Посетить экспозицию можно будет до 28 марта 2022 года.