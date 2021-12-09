Вклад «Новогодний» Новикомбанка в пятерке самых популярных

Вклад «Новогодний» Новикомбанка, опорного банка Госкорпорации Ростех, занял пятое место среди самых популярных вкладов с онлайн-заявкой. Рейтинг подготовлен порталом Банки.ру на основе опроса пользователей финансового супермаркета.

Новикомбанк ввел новый депозитный продукт всего неделю назад. Вклад «Новогодний» дает возможность получить доход от 8,25% до 9% годовых. На сегодня это одно из лучших предложений для размещения сбережений среди российских банков. Воспользоваться выгодными условиями можно до 2 февраля 2022 года.

Минимальная сумма вклада - 50 тысяч рублей, максимальная - не ограничена. Ставка по вкладу автоматически увеличивается при переходе суммы вклада в новый размерный диапазон вклада. Пополнение возможно без ограничения, выплата начисленных процентов производится в день окончания срока, который определен условиями вклада на 367 дней.

Клиенту, открывшему вклад «Новогодний» на сумму от 1,5 млн рублей, Новикомбанк предоставляет возможность получить премиальную дебетовую карту без взимания комиссии за обслуживание в течение всего срока ее действия.

«Новикомбанк регулярно обновляет депозитную линейку, предлагая сезонные вклады. При разработке новых продуктов банк всегда ориентируется на запросы клиентов. Из-за активности ключевой ставки Центрального Банка в этом году, россияне особенно заинтересованы в выгодном размещении средств, поэтому наш вклад «Новогодний» стал таким популярным», - прокомментировал заместитель Председателя Правления Новикомбанка Герман Белоус.

Кроме праздничного предложения, в Новикомбанке также пользуется повышенным спросом вклад «Рантье», позволяющий получать доход в соответствии с актуальной рыночной конъюнктурой - с растущей ставкой, привязанной к ключевой ставке ЦБ, и процентной «надбавкой» до 0,5%.

Открывать и пополнять все вклады можно без посещения офиса банка в мобильном приложении или интернет-банке.