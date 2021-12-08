Новикомбанк впервые стал обладателем Синей Хрустальной совы

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, впервые стал абсолютным чемпионом зимней игры Интеллектуального Кубка «Что? Где? Когда?» и получил Синюю Хрустальную сову. Команда банка на протяжении трех лет демонстрировала высокий интеллектуальный уровень и становилась участником финальных игр Кубка.

В зимней игре Интеллектуального Кубка в московском концертном зале Borodino Hall приняло участие 14 команд. За Синюю Хрустальную сову боролись те команды, которые уже победили в одном из сезонных мероприятий в 2021 году и получили Хрустальную сову.

Ведущим игры выступил знаток элитарного клуба «Что? Где? Когда?», трехкратный обладатель Хрустальной совы и почетного звания «Лучший капитан Клуба» Алесь Мухин. На обдумывание каждого вопроса игрокам давалось по одной минуте. За каждый правильный ответ команды получали по одному баллу. В итоге сборная эрудитов Новикомбанка набрала максимальное количество баллов среди всех участников, став абсолютным чемпионом и обладателем победной Синей Хрустальной совы.

По мнению капитана Павла Волова, достичь столь высокого результата удалось благодаря тщательной подготовке, поддержке коллег и отличному настроению. И конечно же, победить помогли обширные разносторонние знания и скорость логического мышления сотрудников Новикомбанка.

Уже 10 декабря банковским знатокам предстоит побороться в финале Интеллектуального Кубка за главную награду года – Бриллиантовую сову.

Интеллектуальный Кубок – аналог известной телевизионной игры «Что? Где? Когда?» –проводится с 2015 года при поддержке Ассоциации банков России.