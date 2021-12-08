Клиенты Примсоцбанка смогут оплачивать товары и услуги по QR-коду

Клиентам Примсоцбанка теперь доступен сервис оплаты товаров и услуг по QR-коду. Сделать это можно с помощью Системы Быстрых Платежей.

- Клиенты нашего банка получили дополнительный способ оплаты. Одно из его преимуществ– это безопасность при расчётах в интернете – вам не придётся вбивать данные карты. Также, в случае если вы забыли карту, а ваш телефон не поддерживает бесконтактную оплату, вы всё равно сможете её произвести, - объяснил начальник отдела электронного бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» Андрей Грудинин.



Для того, чтобы оплатить товары и услуги по QR-коду нужно:



1. Зайти в мобильное приложение банка Примсоцл@йн;

2. На главном экране приложения в разделе «Платежи и переводы» или «Оплата» выбрать «Оплата по QR-коду / Сканирование QR-кода»;

3. Отсканировать или загрузить QR-код, при необходимости ввести нужную сумму;

4. Проверить введенные данные, нажать «Оплатить», и подтвердить перевод push или смс-кодом.



Узнать подробнее о продуктах и услугах Примсоцбанка можно в офисах банка, на официальном сайте или по телефону 8-800-350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного.

