Райффайзенбанк запустил бивалютный депозит для корпоративных клиентов в Райффайзен Бизнес Онлайн

Уникальный для рынка продукт с доходностью от 1% годовых на остатки корпоративных клиентов в евро и долларах США

Райффайзенбанк запустил бивалютный депозит онлайн для корпоративных клиентов с доходностью от 1% годовых на остатки в евро и долларах США. Сервис уже доступен для компаний из сегмента среднего и крупного бизнеса в интернет-банке Райффайзен Бизнес Онлайн.

Теперь компании могут в несколько кликов разместить любые суммы в рублях, евро или долларах США на бивалютный депозит. При этом при размещении евро и долларов США компания не будет платить комиссию за хранение валютных остатков, а при размещении рублей доходность для компании увеличивается в полтора-два раза в сравнении с классическим депозитом. Райффайзенбанк не взимает комиссии за конвертацию суммы депозита в альтернативную валюту.

«Мы навсегда избавляем клиентов от необходимости узнавать котировки по телефону и работать с ручными процессами. Теперь уникальный по своей выгоде инструмент управления ликвидностью доступен любой компании в три клика», — сказал Илья Дулин, руководитель направления по развитию FX и деривативов, Райффайзенбанк.

Подробнее о бивалютном депозите можно узнать на сайте Райффайзенбанка.