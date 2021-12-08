Райффайзенбанк запустил бивалютный депозит для корпоративных клиентов в Райффайзен Бизнес Онлайн

Уникальный для рынка продукт с доходностью от 1% годовых на остатки корпоративных клиентов в евро и долларах США
Райффайзенбанк запустил бивалютный депозит онлайн для корпоративных клиентов с доходностью от 1% годовых на остатки в евро и долларах США. Сервис уже доступен для компаний из сегмента среднего и крупного бизнеса в
Теперь компании могут в несколько кликов разместить любые суммы в рублях, евро или долларах США на бивалютный депозит. При этом при размещении евро и долларов США компания не будет платить комиссию за хранение валютных остатков, а при размещении рублей доходность для компании увеличивается в
«Мы навсегда избавляем клиентов от необходимости узнавать котировки по телефону и работать с ручными процессами. Теперь уникальный по своей выгоде инструмент управления ликвидностью доступен любой компании в три клика», — сказал Илья Дулин, руководитель направления по развитию FX и деривативов, Райффайзенбанк.
Подробнее о бивалютном депозите можно узнать на сайте Райффайзенбанка.
Райффайзенбанк является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзенбанк — один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным
Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. Более чем 46 000 сотрудников обслуживают 18,6 млн клиентов более чем в 1 800 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.