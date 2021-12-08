Friedrich Wilhelm Raiffeisen получил награду SPEAR’S за внедрение лучших европейских практик в управлении крупным капиталом

Friedrich Wilhelm Raiffeisen, подразделение по работе с состоятельными клиентами Райффайзенбанка, получил награду SPEAR’S за внедрение лучших европейских практик управления крупными капиталами. Награждение состоялось в рамках ежегодной церемонии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2021.
Friedrich Wilhelm Raiffeisen — лучший банк по обслуживанию состоятельных клиентов на российском рынке по версии The Banker. В 2020 году объем активов под управлением Friedrich Wilhelm Raiffeisen вырос на 70% с учетом валютной переоценки.
«Наша главная награда — многолетнее доверие наших клиентов. Мы признательны жюри ведущей российской премии в области private banking за высокую оценку качества нашего сервиса и международного уровня нашей финансовой экспертизы», — сказала Светлана Григорян, управляющий директор Friedrich Wilhelm Raiffeisen.
Ранее Friedrich Wilhelm Raiffeisen был признан самым надежным private банком России по версии Frank RG.
Райффайзенбанк является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзенбанк — один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным
Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. Более чем 46 000 сотрудников обслуживают 18,6 млн клиентов более чем в 1 800 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.