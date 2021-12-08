Росбанк L'Hermitage Private Banking вновь стал обладателем премии Spear's

Росбанк L’Hermitage Private Banking вновь победил в номинации «Лучший иностранный банк на территории Российской Федерации» премии SPEAR's Russia Wealth Management Awards 2021.

«В первую очередь хочу поблагодарить жюри премии, а также наших клиентов, за высокую оценку нашей работы. Я рад принимать награду от лица Rosbank L'Hermitage Private Banking. Мы очень ценим это признание со стороны профессионального сообщества как важный показатель верности стратегии, которую мы реализуем. В 2020 году мы все прошли стресс-тест. 2021 принес еще один важный риск для нас - психологический. После стресса и адреналина прошлого года могли прийти усталость и апатия. Этого не произошло и это одна из самых ценных побед – победа над собой. Команда Росбанк L’Hermitage Private banking порадовала меня способностью устойчиво демонстрировать свои лучшие профессиональные и человеческие качества несмотря ни на какие трудности. Мы – марафонцы! А марафонец и в спорте, и в бизнесе понимает, что конца и края дистанции не будет и постоянно оценивает пределы своих способностей, чтобы пройти всю дистанцию. Марафонцы ставят перед собой далеко идущие цели и спокойно отправляются им навстречу», - прокомментировал Улан Илишкин, заместитель председателя правления Росбанка, руководитель Росбанк L’Hermitage Private Banking.

SPEAR's Russia Wealth Management Awards – ежегодная премия для лучших представителей индустрии частного банковского обслуживания, управления большими капиталами и смежных индустрий, инициированная журналом SPEAR’S Russia. Премия вручается по аналогии с британской SPEAR'S Wealth Management Awards, которую журнал SPEAR'S UK ежегодно организует в Лондоне.