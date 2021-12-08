Неблагоприятные погодные условия сохранятся в Иркутской области

9 декабря ночью местами по области сохранится усиление ветра, снег, метели, сообщили SIA.RU в ГУ МЧС Иркутской области.

По области

Переменная облачность, ночью небольшой снег, в северо-восточных районах и в течение суток горах Хамар-Дабана местами умеренный снег, днем местами небольшой снег, ветер западной четверти 5-10 м/с, местами порывы ночью 15-20 м/с, метели, днём местами до 14 м/с, температура ночью -12,-17°, при прояснении -22,-27°, днём -8,-13°, при облачной погоде -18,-23°, на севере Катангского района ночью -32,-37°, днем -24,-29°.

По Иркутску

Облачно с прояснениями, временами небольшой снег, ветер северо-западный ночью 7-12 м/с, днём 5-10 м/с, температура ночью до -13°, днём -8,-10°.