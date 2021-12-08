Иркутскэнергосбыт в судах потребовал взыскать с майнеров 73,3 млн рублей

Компания «Иркутскэнергосбыт» – основной поставщик электроэнергии в Иркутской Приангарье – с начала 2021 года подала 85 судебных исков к владельцам майнинговых ферм о взыскании с них 73,3 млн рублей, которые, по мнению истца, недоплачены за электроэнергию, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя организации.

«С начала 2021 года на территории Иркутской области выявлено более 1 тыс. случаев "серого майнинга". Всего подано в суды 85 исков на сумму 73,3 млн рублей. В пользу "Иркутскэнергосбыта" вынесено девять судебных решений, сумма по ним, которая подлежит к возмещению в результате перерасчета, 18,7 млн рублей», – сказал собеседник агентства.

В исках компания потребовала произвести перерасчет – рассчитать суммы таким образом, чтобы майнеры уплатили за электричество по коммерческим тарифам. Сейчас они платят по тарифам, установленным для населения, но фактически ведут предпринимательскую деятельность. В настоящее время еще не по всем судебным искам приняты решения.