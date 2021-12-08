Названа причина обледенения экстренно севшего в Иркутске самолета S7

«Известия» со ссылкой на источник сообщили причину обледенения самолета S7, выполнявшего 2 декабря рейс Магадан — Новосибирск и экстренно приземлившегося в Иркутске: это неудаление снега с передней части фюзеляжа.

«Причиной стало неудаление снега с передней части фюзеляжа. Снег растаял, превратился в барьеры льда и закупорил отверстия приемников», – рассказал источник.

Напомним, 2 декабря в аэропорту Иркутска экстренно совершил посадку самолет, выполнявший рейс из Магадана в Новосибирск. Причина – попадание транспорта в зону обледенения, что привело к отключению автопилота.