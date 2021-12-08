Администрация Хомутово не заплатила 2,8 млн рублей подрядчику за ремонт дорог

Региональная прокуратура сообщила, что администрацией Хомутовского муниципального образования Иркутской области не заплатила подрядчику 2,8 млн рублей за ремонт дорог.

«Установлено, что администрацией Хомутовского муниципального образования с коммерческой организацией заключен контракт на ремонт автомобильных дорог местного значения на территории поселения. Согласно имеющейся документации в летний период подрядные работы на сумму 2,8 млн рублей выполнены в полном объеме и приняты заказчиком, однако в нарушение условий контракта не были оплачены в установленный срок», – говорится в сообщении.

Только после вмешательства прокуратуры и внесению представления главе местного самоуправления деньги компании были выплачены в полном объеме.