Электричество вернули в поселок Иркутской области, который почти 2 дня оставался без света

Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области сообщила, что восстановлено электроснабжение в поселок Прибойный, который практически 2 дня оставался без света.

Электричество вернули в дома населенного пункта, где проживает 428 человек, в Братском районе сегодня в 18:30. Ранее из-за отключения на территории действовал режим ЧС.

Напомним, аварийное отключение произошло в ночь на 7 декабря в двух поселках – Шумилово и Прибойный. В первом электроснабжение удалось восстановить раньше, 7 декабря, примерно в 12:30 по местному времени.