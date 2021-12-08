Недействительным признан контракт на ремонт моста в Слюдянском районе на 150 млн рублей

Вступило в законную силу решение суда о признании недействительным муниципального контракта на ремонт моста в Слюдянском районе Иркутской области на 150 млн рублей, сообщает региональная прокуратура.

«Без проведения конкурентных процедур администрация Байкальского городского поселения заключила муниципальный контракт с коммерческой организацией, как с единственным поставщиком, на ремонт моста через реку Харлахта на сумму 150 млн рублей», – говорится в сообщении.

Заключение контракта с единственным поставщиком возможно, если это обусловлено чрезвычайной ситуацией и носит экстренный характер. Поскольку этот договор был заключен спустя 1,5 года после введения режима ЧС в связи с наводнением 2019 года, то администрация имела возможность определить подрядную организацию в условиях конкурентной борьбы.

Ответчик пытался обжаловать отмену действия контракта, однако четыре инстанции оставили требование прокуратуры о признании документа недействительным в силе.