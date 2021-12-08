Показатели по вводу жилья в Иркутской области за год выросли на 32%

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин провел рабочую встречу с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым. На мероприятии было озвучено, что показатели по вводу жилья в Приангарье за год выросли на 32%, сообщает пресс-служба министерства.

«Обсудили показатели по вводу жилья – на 1 декабря более 1 млн кв. м, что на 32% больше аналогичного периода 2020 года», – сообщает Минстрой РФ.

Кроме того, на встрече обсуждались тема восстановления территорий, пострадавших от паводка 2019 года, а также итоги строительства в 2021 году новых социально значимых объектов в регионе.