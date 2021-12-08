Чистая прибыль банка за 11 месяцев увеличилась до 238,5 млрд рублей

Сегодня Банк ВТБ (ПАО) (далее — Банк) публикует основные финансовые результаты по РСБУ за ноябрь и одиннадцать месяцев 2021 года.

Михаил Коваленко, Старший вице-президент, Руководитель департамента учета и отчетности, отметил:

«По итогам 11 месяцев текущего года Банк демонстрирует уверенный рост операционных показателей. Совокупный кредитный портфель увеличился с начала года на 11%, при этом розничный бизнес стал ключевым источником этого роста. Банк увеличил объем кредитования населения более, чем на четверть.

Еще более сильную динамику демонстрируют привлеченные средства клиентов, которые с начала года увеличились на 22% за счет роста привлечений от юридических и физических лиц.

Рентабельность бизнеса сохраняется на высоком уровне. За период с января по ноябрь Банк заработал 238,5 млрд рублей, что соответствует возврату на капитал в размере 17,5%. Высокую результативность обеспечивают ключевые банковские доходы — чистые процентные и комиссионные доходы растут двузначными темпами (26% год к году), эффективное управление расходами и хорошее качество активов».

Доходы и прибыль

По итогам 11 месяцев 2021 года Банк продемонстрировал существенный рост прибыльности. Чистая прибыль за 11 месяцев текущего года составила 238,5 млрд рублей, в том числе в ноябре 1,0 млрд рублей, увеличившись в 4,5 раза и на 87% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года.

Чистые процентные доходы составили 544,3 млрд рублей и 51,0 млрд рублей за 11 месяцев и ноябрь 2021 года соответственно, увеличившись по сравнению с аналогичными периодами прошлого года на 26,9% и 20,6%.

Ключевым фактором роста чистого процентного дохода стал выросший объем кредитного портфеля Банка на фоне стабильной маржинальности бизнеса, которая достигается за счет дальнейшей оптимизации структуры фондирования и увеличения доли более доходных кредитов физическим лицам в совокупном кредитном портфеле.

Чистые комиссионные доходы составили 137,4 млрд рублей за 11 месяцев 2021 года и 10,4 млрд рублей за ноябрь 2021 года, увеличившись на 22,7% и на 26,8% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Основными драйверами роста комиссионных доходов в ноябре являлись доходы за рассчетно-кассовое обслуживание, а также за брокерское обслуживание.

Расходы на создание резервов под обесценение составили 86,3 млрд рублей за 11 месяцев 2021 года и 6,4 млрд рублей за ноябрь 2021 года, снизившись соответственно на 67,0% и 50,4% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Соотношение объема созданных резервов к совокупному кредитному портфелю по состоянию на 1 декабря составило 5,4% (5,3% на 1 ноября и на 1 января 2021 года).

Расходы на содержание персонала и административные расходы составили 182,2 млрд рублей за 11 месяцев 2021 года, увеличившись на 6,5% год к году ввиду увеличения расходов на цифровую трансформацию. В ноябре 2021 года расходы на содержание персонала и административные расходы составили 16,4 млрд рублей, снизившись на 33,3% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в результате календаризации расходов.

Балансовые показатели

Совокупные активы Банка по состоянию на 1 декабря 2021 года составили 19,1 трлн рублей, увеличившись на 16,7% за 11 месяцев 2021 года и на 1,4% за ноябрь 2021 года.

Совокупный кредитный портфель составил 13,2 трлн рублей, увеличившись на 11,4% за 11 месяцев 2021 года и сократившись на 1,0% за ноябрь 2021 года. При этом розничный кредитный портфель увеличился на 25,8% за 11 месяцев.

Объем кредитов, предоставленных юридическим лицам, составил 9,1 трлн рублей, увеличившись на 5,9% с начала года и сократившись на 0,6% за ноябрь 2021 года. В ноябре было осуществлено несколько крупных погашений и выдач кредитов, по совокупным результатам которых портфель изменился незначительно.

Сохраняется устойчивая динамика роста объемов кредитования клиентов Среднего и малого бизнеса. В ноябре прирост составил 1,1%, при этом с начала года объемы кредитования клиентов данного сегмента увеличились на 14%.

Продажи кредитных продуктов физическим лицам за 11 месяцев 2021 года выросли относительно аналогичного периода прошлого года на 41%, в т.ч. продажи кредитов наличными почти на 61%. При этом темпы роста снижаются, что в том числе связано с общерыночным трендом по росту процентных ставок.

В соответствии со стратегией развития банка ВТБ доля розничного бизнеса в совокупном кредитном портфеле Банка продолжает расти, увеличившись в ноябре до 31,2% по сравнению с 27,6% на начало года.

Портфель ценных бумаг с начала года увеличился на 44,9% и на 0,4% в ноябре до 3,1 трлн рублей.

Средства клиентов по состоянию на 1 декабря 2021 года составили 16,5 трлн рублей, увеличившись за 11 месяцев на 21,6% и на 1,9% в ноябре 2021 года.

Средства клиентов — юридических лиц составили 10,9 трлн рублей, увеличились на 28,3% с начала года и на 1,5% в ноябре 2021 года. Рост средств клиентов крупного бизнеса обеспечивался в том числе привлечением средств от клиентов нефтегазовой и атомной отрасли.

При этом наблюдается опережающая динамика роста объемов привлеченных средств клиентов Среднего и малого бизнеса на срочных и расчетных счетах (включая остатки на счетах эскроу), за 11 месяцев рост составил 19%, прирост привлеченных ресурсов в ноябре ускорился относительно предыдущего месяца (+3,4% в ноябре по сравнению с 2,5% в октябре). На фоне общего роста привлеченных средств клиентов в ноябре, в совокупном портфеле средств клиентов Среднего и малого бизнеса увеличилась доля срочных средств. Ввиду повышения ключевой ставки Банка России и последующего повышения ставок на рынке интерес клиентов к размещению срочных средств растет.

Средства клиентов — физических лиц составили 5,6 трлн рублей, увеличившись на 2,8% за ноябрь и на 10,3% с начала года.

Структура клиентских привлечений остается стабильной: 66,2% составляют средства юридических лиц, 33,8% — средства физических лиц.

Капитал и нормативы достаточности капитала

По состоянию на 1 декабря 2021 года общий регулятивный капитал Банка составил 1,8 трлн рублей, снизившись на 1,2% за ноябрь и увеличившись на 10,7% с начала года преимущественно за счет заработанной прибыли и привлечения субординированных облигаций.

За 11 месяцев в регулятивный капитал были включены выпущенные Банком субординированные облигации в рублевом эквиваленте на сумму 172,4 млрд рублей.

В структуре общего капитала по состоянию на 1 декабря 2021 году основную часть составляет базовый капитал в размере 1,3 трлн рублей и основной капитал в размере 1,6 трлн рублей.

Нормативы достаточности капитала Банка находятся на уровнях, превышающих регуляторные минимумы. По состоянию на 1 декабря 2021 года норматив Н1.0 (общий) составляет 11,36% (минимально допустимое значение — 8%), Н1.1 (базовый) — 8,00% (минимально допустимое значение — 4,5%), Н1.2 (основной) — 10.00% (минимально допустимое значение — 6%).

Значение норматива достаточности капитала Н1.0 за 11 месяцев 2021 года увеличилось на 8 б.п., в основном за счет роста величины собственных средств (капитала), внесения изменений Банком России в методику расчетов нормативов достаточности капитала в части операций с физическими лицами и перехода на расчет операционного риска согласно Положению Банка России № 744-П.

Представленные выше неаудированные финансовые показатели Банка ВТБ (ПАО) представляют собой данные, сформированные на основании данных форм 0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации» и 0409102 «Отчет о финансовых результатах кредитной организации», а также данных оперативной управленческой отчетности, в части корректировок для публикуемых форм. Расчет нормативов достаточности капитала произведен на основании оперативных данных. Данные финансовые показатели являются предварительными и могут быть дополнены и изменены в процессе подготовки публикуемой отчетности Банка ВТБ (ПАО). В результате таких дополнений и изменений окончательные значения могут отличаться от представленных здесь предварительных финансовых показателей.