Новикомбанк поддержал Всероссийские юношеские соревнования по дзюдо

При участии Новикомбанка, опорного банка Госкорпорации Ростех, в Южно-Российском государственном политехническом университете имени М.И. Платова состоялись Всероссийские соревнования по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет. Банк выступил генеральным спонсором мероприятия.

Среди организаторов Всероссийских юношеских соревнований по дзюдо – Союз машиностроителей России, Лига оборонных предприятий, Федерация дзюдо России, НГОО «Федерация дзюдо и самбо», Управление по физической культуре и спорту администрации Новочеркасска.

Соревнования прошли под эгидой Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Трудовые резервы» в спортивном комплексе ЮРГПУ (НПИ). На турнире собралось более двухсот юных спортсменов, поклонников древнего японского боевого искусства, из 28 регионов России. Наибольшее число наград завоевали представители Краснодарского края: в их активе 12 золотых, 7 серебряных и 2 бронзовые медали. Дипломы призерам турнира вручил первый вице-президент ОООР «СоюзМаш России», председатель Комитета по промышленности и торговле Госдумы РФ Владимир Гутенев.

«Мероприятие такого масштаба для российских дзюдоистов, юношей и девушек до 15 лет, проводилось впервые. В нем приняли участие представители 6 федеральных округов. Подобного рода состязания открывают возможность для юных спортсменов не только продемонстрировать наработанные навыки и силу, но и совершенствовать технику борьбы в реальных поединках», – отметил Владимир Гутенев.

«Новикомбанк активно поддерживает различные спортивные инициативы, привлекает работников к занятиям физической культурой, организует внутрикорпоративные мероприятия. Наши сотрудники участвуют во Всероссийских корпоративных играх Ростеха, «Гонке героев», Теннисной лиге, Московских корпоративных играх, футбольных турнирах и других соревнованиях. Спорт способствует не только физическому совершенствованию человека, но и закаляет дух, укрепляет силу воли», - прокомментировала Председатель Правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.

ВФСО «Трудовые резервы» - всероссийский оператор по проведению корпоративных и любительских спортивных мероприятий - создано в 2018 году по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Председателем Наблюдательного совета общества является Генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.