Примсоцбанк - в ТОП-5 крупнейших региональных банков

Примсоцбанк вошёл в ТОП-5 крупнейших региональных банков по версии финансового портала Бробанк и занял в нём 5 место.



При формировании рейтинга учитывалась значимость каждого отдельного портфеля в целом для рынка, а не только его объем в разрезе принимаемых во внимание структур.



Во внимание приняты шесть показателей:



• объемы активов;

• розничный кредитный портфель;

• долговые обязательства предприятий;

• срочные вклады физлиц;

• привлеченные от предприятий средства;

• займы ИП.



По словам экспертов Бробанк, наибольшая значимость региональных банков фиксируется в кредитовании индивидуальных предпринимателей. Здесь доля приходящегося на них портфеля превышает 10%. Причем даже на фоне существенного присутствия в сегменте двух крупнейших игроков рынка. Это говорит о том, что предприниматели более радикальны в своем выборе. Они обращаются либо к самым значимым структурам, либо к местным. Средним финансовым институтам уделяют минимальное внимание.



Оценка опирается на показатели, зафиксированные 1 октября 2021 года. Сама оценка датируется 25 ноября. Именно за этот день и использованы сведения ЦБ РФ о филиальных сетях всех банков, действующих на момент анализа.