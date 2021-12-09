ПСБ будет предоставлять льготную ипотеку космонавтам

ПСБ и Госкорпорация «Роскомос» заключили соглашение о предоставлении льготных условий по ипотечным кредитам для космонавтов и кандидатов в космонавты. Соглашение о сотрудничестве подписано в ходе подготовки пуска пилотируемого космического корабля Союз МС-20 на космодроме Байконур. Подписи под документом поставили первый заместитель председателя ПСБ Олег Минаев и первый заместитель генерального директора по экономике и финансам Госкорпорации «Роскосмос» Максим Овчинников.

В соответствии с соглашением космонавты и кандидаты в космонавты смогут воспользоваться льготной ипотечной программой от ПСБ по ставке 0,1% годовых. В рамках программы можно приобрести жилье на первичном и вторичном рынке. Максимальная сумма кредитования составляет 12 млн рублей для космонавтов, 7 млн рублей – для кандидатов в космонавты, первоначальный взнос – 10% от суммы кредита. Кредит предоставляется на срок от 3 до 15 лет.

На церемонии подписания Олег Минаев отметил: «ПСБ является инициатором ряда стимулирующих финансовых программ не только для ключевых отраслей российской экономики и оборонно-промышленного комплекса России, но и для сотрудников, занятых в этих сегментах. Банк активно поддерживает ракетно-космическую отрасль и пилотируемую космонавтику, планомерно развивая сотрудничество с Госкорпорацией «Роскосмос». Сейчас специально для наших космонавтов мы разработали программу льготной ипотеки с беспрецедентной ставкой 0,1% годовых, которая позволит им улучшить жилищные условия и станет инструментом долгосрочной мотивации и поддержки людей значимых для страны профессий».

Максим Овчинников заявил: «Госкорпорация «Роскосмос» постоянно улучшает социальную защищенность сотрудников организаций ракетно-космической отрасли. В год 60-летия полета Ю.А.Гагарина в космос мы предприняли комплекс необходимых мер для улучшения качества жизни наших космонавтов и создания для них благоприятных социальных условий. В частности, для повышения престижа профессии «космонавт» разработана специальная страховая программа, увеличена заработная плата. Теперь добавляется еще и льготная ипотечная программа на беспрецедентных условиях. Мы благодарны нашему надежному партнеру – ПАО «Промсвязьбанк» за оказание поддержки в реализации столь важной программы».