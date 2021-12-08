Райффайзенбанк поддержал выступление ансамбля Klangforum Wien на «Декабрьских вечерах Святослава Рихтера» в Пушкинском музее

Райффайзенбанк профинансировал выступление австрийского ансамбля современной музыки Klangforum Wien на XLI Международном музыкальном фестивале «Декабрьские вечера Святослава Рихтера». Концерт состоится 20 декабря в ГМИИ им. А. С. Пушкина .

Klangforum Wien основан в 1985 году композитором Беатом Фуррером и сегодня входит в число ведущих коллективов, исполняющих музыку ХХ и ХХI веков. В состав ансамбля входят 24 музыканта из десяти разных стран: Австрии, Болгарии, Германии, Греции, Австралии, Финляндии, Франции, Швейцарии, Италии и Швеции.

Выступление ансамбля в Москве будет посвящено размышлению на тему музыкальной геометрии в произведениях XX и XXI веков, играющей важную роль в австро-немецкой музыкальной культуре. Полифоническая традиция И. С. Баха , вышедшая затем на новый виток в открытиях нововенской школы, находит свое развитие и в творчестве представителей послевоенного авангарда, и в сочинениях современных композиторов. В качестве вольной музыкальной фантазии прозвучат произведения А. Веберна, К. Штокхаузена, Д. Лигети, Б. Фуррера и К. Ланга.

«Мы как банк с австрийскими корнями поддерживаем творческие инициативы, способствующие созданию единого культурного пространства между Россией и Австрией, — говорит Дарья Здерихина, старший вице-президент , руководитель группы внутренних коммуникаций и КСО Райффайзенбанка. — Klangforum Wien дает около 80 концертов в год по всему миру, и это большая удача, что они нашли время, чтобы выступить в Москве. Надеемся, этот концерт станет заметным событием в культурной жизни столицы».