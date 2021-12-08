Райффайзенбанк поддержал выступление ансамбля Klangforum Wien на «Декабрьских вечерах Святослава Рихтера» в Пушкинском музее

Райффайзенбанк профинансировал выступление австрийского ансамбля современной музыки Klangforum Wien на XLI Международном музыкальном фестивале «Декабрьские вечера Святослава Рихтера». Концерт состоится 20 декабря в ГМИИ им.
Klangforum Wien основан в 1985 году композитором Беатом Фуррером и сегодня входит в число ведущих коллективов, исполняющих музыку ХХ и ХХI веков. В состав ансамбля входят 24 музыканта из десяти разных стран: Австрии, Болгарии, Германии, Греции, Австралии, Финляндии, Франции, Швейцарии, Италии и Швеции.
Выступление ансамбля в Москве будет посвящено размышлению на тему музыкальной геометрии в произведениях XX и XXI веков, играющей важную роль в
«Мы как банк с австрийскими корнями поддерживаем творческие инициативы, способствующие созданию единого культурного пространства между Россией и Австрией, — говорит Дарья Здерихина, старший
Райффайзенбанк является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзенбанк — один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным
Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. Более чем 46 000 сотрудников обслуживают 18,6 млн клиентов более чем в 1 800 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.