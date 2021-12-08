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Райффайзенбанк поддержал выступление ансамбля Klangforum Wien на «Декабрьских вечерах Святослава Рихтера» в Пушкинском музее

Райффайзенбанк профинансировал выступление австрийского ансамбля современной музыки Klangforum Wien на XLI Международном музыкальном фестивале «Декабрьские вечера Святослава Рихтера». Концерт состоится 20 декабря в ГМИИ им. А. С. Пушкина.

Klangforum Wien основан в 1985 году композитором Беатом Фуррером и сегодня входит в число ведущих коллективов, исполняющих музыку ХХ и ХХI веков. В состав ансамбля входят 24 музыканта из десяти разных стран: Австрии, Болгарии, Германии, Греции, Австралии, Финляндии, Франции, Швейцарии, Италии и Швеции.

Выступление ансамбля в Москве будет посвящено размышлению на тему музыкальной геометрии в произведениях XX и XXI веков, играющей важную роль в австро-немецкой музыкальной культуре. Полифоническая традиция И. С. Баха, вышедшая затем на новый виток в открытиях нововенской школы, находит свое развитие и в творчестве представителей послевоенного авангарда, и в сочинениях современных композиторов. В качестве вольной музыкальной фантазии прозвучат произведения А. Веберна, К. Штокхаузена, Д. Лигети, Б. Фуррера и К. Ланга.

«Мы как банк с австрийскими корнями поддерживаем творческие инициативы, способствующие созданию единого культурного пространства между Россией и Австрией, — говорит Дарья Здерихина, старший вице-президент, руководитель группы внутренних коммуникаций и КСО Райффайзенбанка. — Klangforum Wien дает около 80 концертов в год по всему миру, и это большая удача, что они нашли время, чтобы выступить в Москве. Надеемся, этот концерт станет заметным событием в культурной жизни столицы».

Райффайзенбанк является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзенбанк — один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА», Райффайзенбанк занимает 10-е место по размеру активов по итогам 9 месяцев 2021 года, 7-е по объему средств частных лиц и 10-е по объему совокупного кредитного портфеля. По данным журнала Forbes, Райффайзенбанк признан самым надежным банком в России в 2020 году.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. Более чем 46 000 сотрудников обслуживают 18,6 млн клиентов более чем в 1 800 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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