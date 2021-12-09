Татьяна Бакальчук обошла мировых миллиардеров по росту состояния

В этом году состояние основательницы Wildberries увеличилось более чем на 1000%, сообщает РБК со ссылкой на рейтинг Forbes.

Таким образом, она обогнала всех миллиардеров мира по росту состояния в процентах. Лидером роста состояния в денежном эквиваленте стал Илон Маск.

По подсчетам Forbes, состояние основательницы интернет-ретейлера Wildberries увеличилось более чем на 1000%. Согласно данным рейтинга Forbes Real-Time, который отслеживает состояние миллиардеров в реальном времени, 46-летняя Бакальчук с состоянием $13 млрд находится на 165-м месте среди богатейших людей планеты. В рейтинге самых богатых бизнесменов России 2021 года Бакальчук оказалась на 13-м месте, тогда как в прошлогоднем рейтинге она заняла 93-е место с состоянием $1 млрд.