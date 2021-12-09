Общественная палата предлагает отказаться от термина QR-код

По мнению авторов законопроекта, термин вызывает у граждан «эмоциональные переживания», сообщает РБК.

В заключении Общественная палата предлагает отказаться от использования в законопроектах термина «QR-код». По мнению авторов документа, термин является «малопонятным и отпугивающим для большого числа граждан», поэтому законодателям рекомендуется использовать слова, «более понятные широкой аудитории», в том числе лицам пожилого возраста.

Кроме того, сама процедура получения кода вызывает затруднения и «эмоциональные переживания» у граждан, не имеющих достаточного опыта в использовании гаджетов, – в частности, сталкиваются одинокие пожилые люди и лица с ограниченными возможностями здоровья, отмечают в Общественной палате.

В качестве альтернативного названия QR-кодам члены ОП предлагают термины «сертификат иммунного здоровья» и «свидетельство».