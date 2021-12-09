Импортное вино в 2022 году может подорожать на 25%

Импортеры рассчитывают нивелировать рост до 10-15%, сообщает РБК.

В частности, производители вин из Долины Луары, Шампани, Бургундии и Гаскони (Франция), Трентино – Альто Адидже (Италия), Нового Света и других винодельческих регионов предлагают свою продукцию в среднем дороже на 20–25% в евро и долларах, рассказал РБК Александр Липилин, исполнительный директор дистрибьютора алкоголя Fort.

Минимальное повышение стоимости в евро, о котором просят практически все поставщики, в том числе итальянские и французские, составляет 10%, уточняет представитель виноторговой компании MBG Wine. Не называя динамики роста стоимости, об ожидаемом увеличении отпускных цен со стороны контрагентов сообщил и исполнительный директор Luding Group Эрнест Хачатурян.

Из-за «критически плохой урожайности» рост цен на сырье в ряде винодельческих регионов составляет до 20%, приводит данные в своем письме клиентам один из импортеров винной продукции. В особенности пострадали регионы Франции (Шампань, Бургундия), Италии (Фриули, Венето), Новой Зеландии (Марлборо). В некоторых регионах предложение винограда снизилось на 20-30%.

В 2021 году мировой объем производства вина снизится на 4%, до 247,1-253,5 млн гектолитров, оценивала этой осенью Международная организация по виноградарству и виноделию. В сравнении со средними значениями производства за последние 20 лет падение составит 7%. Объем производства вина в 2021 году можно считать крайне низким, он приблизится к исторически низкому уровню, отмеченному четыре года назад, констатировали эксперты организации. В 2017 году во всем мире были произведены 248 млн гектолитров вина.