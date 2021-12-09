Иркутские политехники представят Сибирский федеральный округ на финале чемпионата «CASE-IN» в Москве

Студенты Иркутского национального исследовательского технического университета вышли в финал Осеннего кубка Международного инженерного чемпионата «CASE-IN». Чемпионат с 2019 года входит в Президентскую платформу «Россия – страна возможностей». В 2021 году Студенческая лига и Осенний кубок «CASE-IN» включены в план Года науки и технологий, сообщили SIA.RU в пресс-службе чемпионата.

За путевку в финал чемпионата «CASE-IN» соревновались 17 команд 10 университетов СФО: это студенты из Иркутска, Кемерова, Новокузнецка, Новосибирска, Норильска, Омска, Прокопьевска, Саяногорска и Томска.

Конкурсанты занимались актуальной темой декарбонизации производства и борьбы с глобальным изменением климата: каждая команда разработала комплекс мероприятий по снижению выбросов загрязняющих атмосферу веществ в условиях вечной мерзлоты. Партнер Осеннего кубка «CASE-IN» АК «АЛРОСА» ПАО поставила перед студентами задачу найти решение с учетом локализации предприятий компании и российского законодательства.

По решению жюри в Москву отправятся «Звездные Вольты» – одна из самых опытных команд чемпионата. Для капитана политехников Виктории Пискуновой это седьмой сезон «CASE-IN» и пятый раз она выводит свою команду в финал. Алиса Соболева – дебютант «CASE-IN», а Артур Гальфингер пятикратный участник чемпионата.

«Снижение углеродного следа - одна из основных тенденций развития всех отраслей промышленности, – комментирует Виктория Пискунова, – сегодня есть множество способов решения этой задачи, начиная с перехода на безуглеродное топливо и заканчивая захоронением СО2».

«Нашей задачей было предложить технологии по снижению выбросов СО2 в атмосферу. Мы предложили применять на тепловых станциях цикл Аллама, который позволит полностью избавиться от выбросов за счёт того, что большая часть отработанного углекислого газа будет использоваться в рабочем цикле турбины, а меньшая часть чистого СО2 будет отправляться потребителям», – рассказала капитан финалистов.

Вместе с иркутскими политехниками СФО в Москве представят ребята из Красноярска и Кузбасса: студенты Сибирского федерального университета и Кузбасского государственного технического университета им Т. Ф. Горбачева.

Финал Осеннего кубка чемпионата пройдет 16 декабря 2021 года и станет масштабным состязанием сразу в нескольких лигах «CASE-IN»: к студентам присоединятся победители отборочных этапов Школьной лиги и Лиги молодых специалистов, а также финалисты Молодежного чемпионата «БРИКС: устойчивое развитие».

Победители Осеннего кубка Студенческой лиги пройдут стажировки и практики в ведущих отраслевых компаниях с возможностью последующего трудоустройства, а также получат льготы при поступлении в магистратуру и аспирантуру 20 вузов-партнеров.

Проект «CASE-IN» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».