Иркутские работодатели стали в два раза чаще предлагать сотрудникам оплату такси

Аналитики hh.ru проанализировали (исследование есть у SIA.RU), как часто в условиях работы, описанных в вакансиях, встречается проезд на такси за счет работодателя.

В Иркутской области такси за счет работодателя в этом году предлагалось в 89 вакансиях, что в 2,5 раза больше показателей 2020 года. По количеству таких предложений регион находится на 4 месте в стране. Лидируют Москва (19% от общего числа вакансий, предлагающих в условиях работы оплату такси), Санкт-Петербург (5%) и Краснодарский край (4%).

Чаще всего оплачивать сотрудникам такси предлагают компании из отраслей «Розничная торговля» (20%), «Гостиницы, рестораны, общепит, кейтеринг» (12%) и «Информационные технологии, системная интеграция, интернет» (11%). Наиболее редко такие предложения можно встретить в отраслях «Тяжелое машиностроение», «Химическое производство, удобрения» и «Нефть и газ» (это буквально единичные случаи).

Как правило, речь идет об оплате проезда в ночные часы работы, также в некоторых случаях компании готовы компенсировать затраты на поездки, связанные с профессиональными обязанностями (например, встречи с клиентами и партнерами).