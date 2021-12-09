В Братске при участии компании En+ Group открылась театральная гостиная

7 декабря в Братском драматическом театре состоялось торжественное открытие театральной гостиной. Компания En+ Group профинансировала проект реконструкции театра, стоимость работ составила 6 млн рублей, сообщили SIA.RU в компании.

В праздничном мероприятии приняли участие руководитель энергетического бизнеса компании En+ Group Михаил Хардиков и мэр города Братска Сергей Серебренников. Открытие театральной гостиной, основным помещением которой является камерная сцена, позволит увеличить репертуар за счет моноспектаклей, осуществлять театральные эксперименты, проводить читки пьес. На 100 квадратных метрах смогут разместиться до 50 зрителей. Новая сцена открылась премьерой спектакля «Подарок судьбы», поставленного по пьесе главного режиссёра театра Валентина Зверовщикова. 14 декабря здесь же пройдёт гитарный вечер, в честь Дня рождения Братска.

Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса En+ Group:

– Наверняка братчанам и гостям города будет интересно открыть для себя новое творческое пространство драматического театра. Тогда камерная сцена станет местом притяжения как постоянных, так и новых зрителей. Компания En+ Group в свою очередь продолжит проекты по развитию культуры и искусства Иркутской области.

Сергей Серебренников, мэр города Братска:

– Вчера состоялось торжественное открытие камерной сцены в Братском драматическом театре. Актеры давно хотели воплотить эту идею в жизнь. Мы обратились за помощью к En+ Group, и компания выделила 6 млн рублей на реализацию этого проекта. Благодарю компанию за многолетнее сотрудничество по социальным программам.

Компания En+ Group на регулярной основе участвует в проектах, направленных на поддержку и развитие культуры в регионе. В 2015 году по инициативе основателя компании Олега Дерипаски стартовал проект «Молодой МХАТ-Сибири», а с 2016 года металлургический сегмент проводит «РУСАЛ ФестивAL». Для жителей Иркутской области стали традиционными гастроли молодых актеров, мастер-классы педагогов и прослушивания для поступления в Школу-студию МХАТ талантливой сибирской молодежи.